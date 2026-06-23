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Італія остаточно відмовилася від російського газу

23 червня 2026, 18:19
Італія остаточно відмовилася від російського газу
Фото: УНН
Глава МЗС закликав до єдиного переговірника від Європи для діалогу з кремлем.

Італія не повертатиметься до закупівель російського газу. Рим зробив свій вибір та має йому слідувати, заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Про це пише La Verita.

"Ми зробили свій вибір, і ми повинні бути послідовними. У нас є альтернативи, і ми їм слідуємо. Якщо ми хочемо підштовхнути путіна сісти за стіл перемовин, ми маємо надіслати йому чіткі повідомлення. Правило сильного не повинно працювати", – заявив Таяні у Римі.

Міністр також наголосив, що Європі потрібен єдиний переговірник для діалогу з кремлем. За його словами, це має бути надійна фігура, яка, можливо, має добрі відносини з москвою.

Нагадаємо, лідери країн G7 на саміті у Франції досягли згоди щодо посилення економічного тиску на москву. Держави "Великої сімки" планують суттєво наростити обмеження проти російського експорту нафти та газу, щоб перекрити фінансові потоки, які живлять воєнну машину рф.

Італіягаз рфАнтоніо Таяні

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