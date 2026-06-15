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Ізраїль не дотримуватиметься мирної угоди Трампа з Іраном

15 червня 2026, 14:55
Ізраїль не дотримуватиметься мирної угоди Трампа з Іраном
Фото: з вільного доступу
Міністр наголосив, що Ізраїль вдячний США й Трампу за підтримку, однак залишається суверенною державою.
Ізраїль не вважає себе зобов'язаним виконувати угоду президента США Дональда Трампа з Іраном.
 
Про це заявив міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір в соцмережі X.
 
Ідеться про угоду між США й Іраном, про яку оголосили ввечері 14 червня – у день 80-ліття Трампа. Офіційне підписання домовленості заплановане на 19 червня у Швейцарії. За словами Бен-Гвіра, Ізраїль не має погоджуватися на компроміси, які, на його думку, не гарантують безпеки країни. Він виступив за повне роззброєння угруповання "Хезболла", збереження контролю над територіями, котрі зайняли ізраїльські військові, і жорстку відповідь на будь-які атаки з боку Лівану.
 
"Щоразу, коли ми поступалися міжнародному тиску на шкоду безпеці Ізраїлю, ми платили за це кров'ю з відсотками. Так було з угодами в Осло, так було з угодою щодо Лівану 2006 року, так було і протягом усього періоду стримування в Газі, наслідки якого вибухнули нам просто в обличчя", – зазначив посадовець.
 
Міністр також наголосив, що Ізраїль вдячний США й Трампу за підтримку, однак залишається суверенною державою.
 
"Держава Ізраїль – не бананова республіка. Ми маємо нагадати всім: єврейський народ існує вже 3000 років, це народ вічності, який не боїться довгого шляху. Ми віримо у Творця світу. Ми – сильний і гордий народ, який повернувся на свою батьківщину сильним і гордим і більше не збирається опускати очі перед ворогами. Часи, коли єврей терпів удари й стримувався, минули. Ніколи знову!" – написав Бен-Гвір.

 

ІзраїльІран

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