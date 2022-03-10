Кабмін дозволив купувати військові облігації через "Дію"
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram.
За його словами, кожна облігація має назву тимчасово окупованої території - Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Крим. Вартість однієї облігації - від 900 грн.
Федоров повідомив, що можна обрати термін облігації - на строк до 1,5 року.
"Саме через цей час отримаєте свої кошти назад, а разом з ними і відсотки. Виплати надійдуть на картку єПідтримка", - додав він.
Купити облігації можна з відсотками доходу від 11% до 16% річних.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок подачі заявки повнолітніми українцями на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" через застосунок "Дія".
Згідно з документом, для формування заявки на купівлю ОВДП особі необхідно буде:
- установити мобільний застосунок "Дія" на електронному носії, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
- обрати у мобільному застосунку послугу "Військові облігації”;
- обрати фінансову установу, в якій особа має намір придбати облігації;
- відкрити поточний рахунок "єПідтримка" для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному застосунку "Дія".
За бажанням особи для виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за облігаціями вона зможе відкрити поточний рахунок за допомогою застосунку "Дія".
Нагадаємо, Міністерство фінансів з початку війни розміщує облігації внутрішньої держаної позики (ОВДП) під назвою "Військові облігації". Ці папери є звичайними держоблігаціями.
Раніше повідомлялось, що дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде отримати у "Дії".
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