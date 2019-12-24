CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет Міністрів України ініціював зміни в законодавстві, які посилюють правила обігу електронних цигарок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін ініціював жорсткіші правила обігу електронних цигарок
Також їх не можна буде курити в громадських місцях
Фото: strana-sovetov.com
Згідно із запропонованими змінами, електронні цигарки і нові тютюнові вироби для нагрівання прирівнюються до інших тютюнових виробів, передає LB.ua.
"Обіг таких цигарок повинен регулюватися згідно із законодавством України. Поширюємо на електронні цигарки і нові тютюнові вироби обмеження щодо реклами. Почнемо заборону на куріння сигарет із фільтром у громадських місцях", - пояснив Гончарук.
Відзначається, що такі заходи є європейською практикою у сфері регулювання обігу тютюнових виробів.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості.
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