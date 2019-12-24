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Кабмін ініціював жорсткіші правила обігу електронних цигарок

Також їх не можна буде курити в громадських місцях
Кабінет Міністрів України ініціював зміни в законодавстві, які посилюють правила обігу електронних цигарок.
Кабмін ініціював жорсткіші правила обігу електронних цигарок Фото: strana-sovetov.com

Згідно із запропонованими змінами, електронні цигарки і нові тютюнові вироби для нагрівання прирівнюються до інших тютюнових виробів, передає LB.ua.

"Обіг таких цигарок повинен регулюватися згідно із законодавством України. Поширюємо на електронні цигарки і нові тютюнові вироби обмеження щодо реклами. Почнемо заборону на куріння сигарет із фільтром у громадських місцях", - пояснив Гончарук.

Відзначається, що такі заходи є європейською практикою у сфері регулювання обігу тютюнових виробів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості.

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24 12 2019 13:40
ТЕГИ: сигарети
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