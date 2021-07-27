Philip Morris припинить продаж сигарет у Великій Британії в найближчі 10 років

Ми можемо уявити собі світ без сигарет. Чим швидше він таким стане, тим краще для всіх

Тютюнова компанія Philip Morris припинить продаж традиційних сигарет у Великобританії протягом 10 років.

Про це заявив генеральний директор Philip Morris Яцек Ольчак, передає Daily Mail.

"Ми можемо уявити собі світ без сигарет. Чим швидше він таким стане, тим краще для всіх", – заявив він.

За словами Ольчака, багато курців наразі погано поінформовані щодо існуючих альтернатив тютюну, в тому числі про електронні сигарети. За його словами, "за допомогою правильно складених законів та інформаційної роботи в деяких країнах" можна за 10 років "раз і назавжди вирішити проблему тютюнопаління".

Глава Philip Morris вважає, що у Великобританії заборони на сигарети можна було б домогтися навіть за менший термін, і підтвердив, що компанія готова відмовитися від продажу своїх сигарет, включаючи продукцію під лідируючою за популярністю в країні маркою Marlboro, протягом 10 років.

"Я хочу, щоб для нашої компанії куріння стало пройденим етапом, – сказав він. – Марка Marlboro зникне. Найкращий вибір для споживачів – перестати палити, але якщо вони не можуть це зробити, то найкраща найближча альтернатива – перейти на інші продукти, які краще сигарет", – заявив він.