НОВИНИТютюнова компанія Philip Morris припинить продаж традиційних сигарет у Великобританії протягом 10 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Philip Morris припинить продаж сигарет у Великій Британії в найближчі 10 років
Ми можемо уявити собі світ без сигарет. Чим швидше він таким стане, тим краще для всіх
Фото: mercopress.com
Про це заявив генеральний директор Philip Morris Яцек Ольчак, передає Daily Mail.
"Ми можемо уявити собі світ без сигарет. Чим швидше він таким стане, тим краще для всіх", – заявив він.
За словами Ольчака, багато курців наразі погано поінформовані щодо існуючих альтернатив тютюну, в тому числі про електронні сигарети. За його словами, "за допомогою правильно складених законів та інформаційної роботи в деяких країнах" можна за 10 років "раз і назавжди вирішити проблему тютюнопаління".
Глава Philip Morris вважає, що у Великобританії заборони на сигарети можна було б домогтися навіть за менший термін, і підтвердив, що компанія готова відмовитися від продажу своїх сигарет, включаючи продукцію під лідируючою за популярністю в країні маркою Marlboro, протягом 10 років.
"Я хочу, щоб для нашої компанії куріння стало пройденим етапом, – сказав він. – Марка Marlboro зникне. Найкращий вибір для споживачів – перестати палити, але якщо вони не можуть це зробити, то найкраща найближча альтернатива – перейти на інші продукти, які краще сигарет", – заявив він.
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27 07 2021 15:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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