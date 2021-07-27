Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Philip Morris припинить продаж сигарет у Великій Британії в найближчі 10 років

Ми можемо уявити собі світ без сигарет. Чим швидше він таким стане, тим краще для всіх
Тютюнова компанія Philip Morris припинить продаж традиційних сигарет у Великобританії протягом 10 років.
Philip Morris припинить продаж сигарет у Великій Британії в найближчі 10 років Фото: mercopress.com
Про це заявив генеральний директор Philip Morris Яцек Ольчак, передає Daily Mail.
 
"Ми можемо уявити собі світ без сигарет. Чим швидше він таким стане, тим краще для всіх", – заявив він.
 
За словами Ольчака, багато курців наразі погано поінформовані щодо існуючих альтернатив тютюну, в тому числі про електронні сигарети. За його словами, "за допомогою правильно складених законів та інформаційної роботи в деяких країнах" можна за 10 років "раз і назавжди вирішити проблему тютюнопаління".
 
Глава Philip Morris вважає, що у Великобританії заборони на сигарети можна було б домогтися навіть за менший термін, і підтвердив, що компанія готова відмовитися від продажу своїх сигарет, включаючи продукцію під лідируючою за популярністю в країні маркою Marlboro, протягом 10 років.
 
"Я хочу, щоб для нашої компанії куріння стало пройденим етапом, – сказав він. – Марка Marlboro зникне. Найкращий вибір для споживачів – перестати палити, але якщо вони не можуть це зробити, то найкраща найближча альтернатива – перейти на інші продукти, які краще сигарет", – заявив він.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2021 15:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.