Кабмін продовжив дію адаптивного карантину та режиму НС до 31 грудня

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати на всій території країни встановлюється жовтий рівень епіднебезпеки

Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні уряду.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати на всій території країни встановлюється жовтий рівень епіднебезпеки.

Як повідомлялося, нові протиепідемічні обмеження почали діяти з 20 вересня.

У "зеленій" зоні діє вимога обов'язкового носіння масок у громадських приміщеннях і транспорті.

У "жовтій" зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, забороняються:

- масові заходи за участю понад 1 осіб на 4 кв. м площі приміщення або території;

- завантаженість кінозалів та інших закладів культури більше ніж на 50% місць;

- завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. м;

- робота навчальних закладів, крім тих, де щонайменше 80% працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Зазначені обмеження не діятимуть, якщо понад 80% персоналу та 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами та пред'явили відповідний сертифікат.

У "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої". Місцева влада може впроваджувати додаткові обмеження.

У "червоній" зоні епіднебезпеки забороняється:

- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;

- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

- робота навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновані 100% працівників;

- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

- робота готелів, хостелів тощо.

Обмеження не застосовуватимуться, якщо весь персонал і всі відвідувачі, крім осіб до 18 років, повністю вакциновані від COVID-19.

Остаточне рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Крім того, за наявності "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 особа, котра перетинає кордон або прибуває з тимчасово окупованих територій, може не проходити самоізоляцію.

Нагадаємо, що Україну можуть перевести до "жовтої" зони з 22 вересня