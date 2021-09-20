Кабмін продовжив дію адаптивного карантину та режиму НС до 31 грудня
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні уряду.
Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати на всій території країни встановлюється жовтий рівень епіднебезпеки.
Як повідомлялося, нові протиепідемічні обмеження почали діяти з 20 вересня.
У "зеленій" зоні діє вимога обов'язкового носіння масок у громадських приміщеннях і транспорті.
У "жовтій" зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, забороняються:
- масові заходи за участю понад 1 осіб на 4 кв. м площі приміщення або території;
- завантаженість кінозалів та інших закладів культури більше ніж на 50% місць;
- завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. м;
- робота навчальних закладів, крім тих, де щонайменше 80% працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
Зазначені обмеження не діятимуть, якщо понад 80% персоналу та 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами та пред'явили відповідний сертифікат.
У "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої". Місцева влада може впроваджувати додаткові обмеження.
У "червоній" зоні епіднебезпеки забороняється:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- робота навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновані 100% працівників;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота готелів, хостелів тощо.
Обмеження не застосовуватимуться, якщо весь персонал і всі відвідувачі, крім осіб до 18 років, повністю вакциновані від COVID-19.
Остаточне рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.
Крім того, за наявності "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 особа, котра перетинає кордон або прибуває з тимчасово окупованих територій, може не проходити самоізоляцію.
Нагадаємо, що Україну можуть перевести до "жовтої" зони з 22 вересня
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