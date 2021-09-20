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Кабмін продовжив дію адаптивного карантину та режиму НС до 31 грудня

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати на всій території країни встановлюється жовтий рівень епіднебезпеки
Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.
Кабмін продовжив дію адаптивного карантину та режиму НС до 31 грудня Фото: Google

 

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

"У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення про продовження дії адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні уряду.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства охорони здоров'я, 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оголосять, з якої дати на всій території країни встановлюється жовтий рівень епіднебезпеки.

Як повідомлялося, нові протиепідемічні обмеження почали діяти з 20 вересня.

У "зеленій" зоні діє вимога обов'язкового носіння масок у громадських приміщеннях і транспорті.

У "жовтій" зоні, крім маскового режиму й необхідності дотримуватися дистанції, забороняються:

- масові заходи за участю понад 1 осіб на 4 кв. м площі приміщення або території;

- завантаженість кінозалів та інших закладів культури більше ніж на 50% місць;

- завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більше ніж 1 особа на 10 кв. м;

- робота навчальних закладів, крім тих, де щонайменше 80% працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Зазначені обмеження не діятимуть, якщо понад 80% персоналу та 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами та пред'явили відповідний сертифікат.

У "помаранчевій" зоні діють обмеження "жовтої". Місцева влада може впроваджувати додаткові обмеження.

У "червоній" зоні епіднебезпеки забороняється:

- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів, розважальних закладів, закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;

- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

- робота навчальних закладів, крім тих, де двома дозами вакциновані 100% працівників;

- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

- робота готелів, хостелів тощо.

Обмеження не застосовуватимуться, якщо весь персонал і всі відвідувачі, крім осіб до 18 років, повністю вакциновані від COVID-19.

Остаточне рішення про те, надавати послуги тільки вакцинованим або дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Крім того, за наявності "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 особа, котра перетинає кордон або прибуває з тимчасово окупованих територій, може не проходити самоізоляцію.

Нагадаємо, що Україну можуть перевести до "жовтої" зони з 22 вересня

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20 09 2021 15:17
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