Кабмін прийняв постанову "заднім числом", яку мав би схвалити рік тому — КШЕ

На засіданні Уряду було прийнято Постанову № 57, яка вносить зміни до формули розподілу обсягу медичної субвенції, вона набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки, передає "Економічна правда".

Аналітики нагадують, що довгий період часу значна частина фінансування медичної галузі з держбюджету розподілялась через інструмент субвенції - тобто уряд перераховував кошти місцевим бюджетам на окремі медичні потреби, а ті вже фінансували їх за рахунок цих коштів.

"Але починаючи з другого кварталу 2020 року, фінансування державних гарантій медичного обслуговування населення, зокрема і в частині спеціалізованої медичної допомоги, здійснюється без використання субвенцій - безпосередньо з державного бюджету через головного розпорядника – Національну службу здоров’я України

Тож логічно, що у 2021 році такий вид міжбюджетного трансферту відсутній в принципі", - йдеться у повідомленні.

У КШЕ заявляють, що цю постанову прийняли щоб виправити помилки

"Виявляється, у першому кварталі минулого року розрахунок медичної субвенції де факто здійснювався за формулою, яка містила проектовані зміни . Тобто усі розрахунки проводились не за чинною на той момент формулою, а лише за проектом, який не було затверджено на той момент. І ось зараз, щоб це виправити, була нарешті проголосована вище згадана постанова", - повідомляє центр.

Та жодних фінансових наслідків для майбутніх подій ця постанова не несе.

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