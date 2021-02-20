Кабмін прийняв постанову "заднім числом", яку мав би схвалити рік тому — КШЕ
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки, передає "Економічна правда".
Аналітики нагадують, що довгий період часу значна частина фінансування медичної галузі з держбюджету розподілялась через інструмент субвенції - тобто уряд перераховував кошти місцевим бюджетам на окремі медичні потреби, а ті вже фінансували їх за рахунок цих коштів.
"Але починаючи з другого кварталу 2020 року, фінансування державних гарантій медичного обслуговування населення, зокрема і в частині спеціалізованої медичної допомоги, здійснюється без використання субвенцій - безпосередньо з державного бюджету через головного розпорядника – Національну службу здоров’я України
Тож логічно, що у 2021 році такий вид міжбюджетного трансферту відсутній в принципі", - йдеться у повідомленні.
У КШЕ заявляють, що цю постанову прийняли щоб виправити помилки
"Виявляється, у першому кварталі минулого року розрахунок медичної субвенції де факто здійснювався за формулою, яка містила проектовані зміни . Тобто усі розрахунки проводились не за чинною на той момент формулою, а лише за проектом, який не було затверджено на той момент. І ось зараз, щоб це виправити, була нарешті проголосована вище згадана постанова", - повідомляє центр.
Та жодних фінансових наслідків для майбутніх подій ця постанова не несе.
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