Кабмін призначив нового голову Держекоінспекції Яковлєва усунено з посади на час проведення розслідування через порушення закону "Про державну службу"

Кабінет Міністрів звільнив першого заступника голови, в.о. голови Державної екологічної інспекції Ігоря Яковлєва і призначив т.в.о. голови Юрія Сергієнка. Про це свідчить розпорядження на сайті уряду № 632-р від 14 серпня 2019 року.

Фото: segodnya.ua

Як зазначено в розпорядженні №631-р, Яковлєва відсторонено від посади на час проведення службового розслідування, повідомляє LB.ua. Згідно з розпорядженням №632-р, т.в.о. голови Держекоінспекції став головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу Юрій Сергієнко. "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що комісія з питань вищого корпусу державної служби в червні 2018 року відкрила дисциплінарне провадження стосовно в.о. голови, першого заступника голови Держекоінспекції Ігоря Яковлєва. Причиною провадження, за попередніми даними, стали порушення Яковлєвим закону "Про державну службу", ігнорування ним звернень держслужбовців і пов'язані з ним судові розгляди. Нагадаємо, що представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що для формування уряду новому складу Верховної Ради буде достатньо двох днів.

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