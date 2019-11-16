Кабмін скасував обмеження на тарифи на опалення й гарячу воду
"Рішення забезпечує стійке проходження опалювального сезону та усуває загрозу відключення міст від газу через економічно необґрунтовані ставки тарифів", - упевнені в міністерстві, передає LB.ua.
У Міненерго стверджують, що з відповідним проханням до прем'єр-міністра Олексія Гончарука звернулася Асоціація міст України.
Скасованою постановою №560 Кабмін Володимира Гройсмана встановив граничний тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення на рівні 1,4 тис грн за 1 Гкал за наявності приладів обліку і 35,21 грн за 1 кв. м без приладів обліку.
Також було встановлено граничний тариф на послугу гарячого водопостачання на рівні 83,66 грн за кубометр за умови підключення рушникосушок і 75,74 грн за кубометр, якщо немає рушникосушок.
За оцінкою уряду, середньозважений тариф по Україні на теплову енергію станом на 1 травня становив 1,8 тис грн за Гкал, а обмеження тарифу відповідно до скасованої постанови призвело б до додаткових витрат місцевих бюджетів за час опалювального сезону 2019/2020 року на суму 7 млрд грн.
Нагадаємо, що у "Нафтогазі" попередили про можливий зрив опалювального сезону в місті Дніпро, П'ятихатки, селищі міського типу Софіївка, а також у селах Лихівка та Саксагань.
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