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Кабмін створив нові міністерства

Під ніж пішли МінАПК, Міненерго, МінТОТ, Мінкультури і Мінспорту
Кабінет Міністрів на засіданні 2 вересня провів реорганізацію міністерств.
Кабмін створив нові міністерства

Про це йдеться в постанові №829.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перейменовано в Міністерство розвитку громад і територій (міністр - Альона Бабак).

Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменовано в Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства (Тимофій Милованов).

Міністерство екології та природних ресурсів перейменовано в Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища (Олексій Оржель).

Міністерство у справах ветеранів перейменовано в Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (Олена Коляда).

Діючі попередньому кабінеті МінАПК, Міненерго і МінТОТ реорганізовані шляхом приєднання до інших міністерств.

Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту ліквідовані, замість них на базі Міністерства інформаційної політики створено Міністерство культури, молоді та спорту (Володимир Бородянський).

На базі Державного агентства з питань електронного уряду створено Міністерство цифрової трансформації (Михайло Федоров).

Нагадаємо,  що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.

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03 09 2019 12:12
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