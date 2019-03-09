Кабмін створив нові міністерства
Про це йдеться в постанові №829.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перейменовано в Міністерство розвитку громад і територій (міністр - Альона Бабак).
Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменовано в Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства (Тимофій Милованов).
Міністерство екології та природних ресурсів перейменовано в Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища (Олексій Оржель).
Міністерство у справах ветеранів перейменовано в Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (Олена Коляда).
Діючі попередньому кабінеті МінАПК, Міненерго і МінТОТ реорганізовані шляхом приєднання до інших міністерств.
Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту ліквідовані, замість них на базі Міністерства інформаційної політики створено Міністерство культури, молоді та спорту (Володимир Бородянський).
На базі Державного агентства з питань електронного уряду створено Міністерство цифрової трансформації (Михайло Федоров).
Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків