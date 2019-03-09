Кабмін створив нові міністерства

Під ніж пішли МінАПК, Міненерго, МінТОТ, Мінкультури і Мінспорту

Кабінет Міністрів на засіданні 2 вересня провів реорганізацію міністерств.

Про це йдеться в постанові №829.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства перейменовано в Міністерство розвитку громад і територій (міністр - Альона Бабак).

Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменовано в Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства (Тимофій Милованов).

Міністерство екології та природних ресурсів перейменовано в Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища (Олексій Оржель).

Міністерство у справах ветеранів перейменовано в Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (Олена Коляда).

Діючі попередньому кабінеті МінАПК, Міненерго і МінТОТ реорганізовані шляхом приєднання до інших міністерств.

Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту ліквідовані, замість них на базі Міністерства інформаційної політики створено Міністерство культури, молоді та спорту (Володимир Бородянський).

На базі Державного агентства з питань електронного уряду створено Міністерство цифрової трансформації (Михайло Федоров).

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.