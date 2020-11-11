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Кабмін України дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів

Це буде передбачено знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів"
Кабінет Міністрів України дозволив рух велосипедів смугою руху маршрутних транспортних засобів.
Кабмін України дозволив рух велосипедів смугою маршрутних транспортних засобів Фото: з відкритих джерел

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, встановлено, що смуга для руху маршрутних транспортних засобів тепер призначена і для руху велосипедів.

Окремого знаку для цього не буде, але це буде передбачено знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Зазначено, що таке рішення ухвалено для розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів.

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11 11 2020 15:32
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