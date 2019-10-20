ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами Дубілета, дане рішення "має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності - УП) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін віддав Держстат під управління Дубілету
"На засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату...".
Фото: з вільних джерел
Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, повідомляє "Українська Правда".
Джерело: повідомлення Дубілета у Telegram-каналі за підсумком засідання уряду 20 жовтня.
Дослівно: "На засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату".
Деталі: За словами Дубілета, дане рішення "має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності - УП) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату".
Він також повідомив, що Держстат збирається провести перепис населення "із шаленим бюджетом 3,4 млрд грн - додатково до бюджету в 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату".
"Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності. Незабаром напишу про це окремо", - підсумував він.
Раніше Дубілет заявив, що згідно з проектом Держслужби статистики перепис населення обійдеться Україні у 5 мільярдів гривень.
Нагадаємо, що Дубілет розповів, що робитиме у Кабміні.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 10 2019 16:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків