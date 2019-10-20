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Кабмін віддав Держстат під управління Дубілету

"На засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату...".
За словами Дубілета, дане рішення "має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності - УП) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату".
Кабмін віддав Держстат під управління Дубілету Фото: з вільних джерел

Державною службою статистики керуватиме міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, повідомляє "Українська Правда".

Джерело: повідомлення Дубілета у Telegram-каналі за підсумком засідання уряду 20 жовтня. 
 
Дослівно: "На засіданні Кабміну трохи перерозподілили органи влади між міністрами. Відтепер Державна служба статистики буде спрямовуватись мною та командою секретаріату". 
 
Деталі: За словами Дубілета, дане рішення "має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності - УП) для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату". 
 
Він також повідомив, що Держстат збирається провести перепис населення "із шаленим бюджетом 3,4 млрд грн - додатково до бюджету в 1,6 млрд грн на рік на підтримку апарату". 
 
"Відчуваю великий потенціал для збільшення ефективності. Незабаром напишу про це окремо", - підсумував він.
 
Раніше Дубілет заявив, що згідно з проектом Держслужби статистики перепис населення обійдеться Україні у 5 мільярдів гривень.
 
Нагадаємо, що Дубілет розповів, що робитиме у Кабміні.
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20 10 2019 16:33
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