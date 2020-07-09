БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКабмін на позачерговому засіданні 7 вересня прийняв проєкт постанови, яким законодавчо врегульовуються основні завдання діяльності Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін визначив основні завдання Мінпромполітики
"Мiнстратегпром визначається головним органом у системі ЦОВВ, що формує та реалізує державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, літакобудівної галузі та у сфері космічної діяльності"
Про це у Facebook повідомив представник уряду у ВР Василь Мокан, передає Економічна правда.
"Мiнстратегпром визначається головним органом у системі ЦОВВ, що формує та реалізує державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, літакобудівної галузі та у сфері космічної діяльності", - написав він.
За його словами, також серед основних завдань міністерства:
- забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах державної промислової політики, державної політики щодо розвитку стратегічних галузей промисловості, зокрема військово-промислової політики в оборонно-промисловому комплексі;
- забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державного оборонного замовлення, інноваційної діяльності у стратегічних галузях промисловості;
- забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері космічної діяльності;
- участь в межах повноважень у забезпеченні формування та реалізації державної політики у сферах військово-технічного співробітництва, зовнішньоекономічної діяльності з питань забезпечення функціонування та розвитку стратегічних галузей промисловості України, державної інвестиційної політики у стратегічних галузях промисловості, науково-технічної діяльності у стратегічних галузях промисловості, політики з імпортозаміщення та цінової політики у стратегічних галузях промисловості;
- формування та реалізацію державної політики щодо європейської інтеграції у виконанні Україною зобов'язань за міжнародними договорами України у переговорах, спрямованих на забезпечення розвитку договірних відносин з ЄС в межах повноважень Мінстратегпрому.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 вересня затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам. Медики зможуть отримати виплати вже до кінця вересня.
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