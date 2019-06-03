Кабмін заборонив пускати в уряд осіб, чий вигляд ображає людську гідність
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, інформує "Українська правда".
Також забороняється вхід особам, дії яких створюють небезпеку для оточення.
Цими положеннями замінили норми колишньої редакції, згідно з якими відвідування будівлі уряду заборонялося через стан алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Серед іншого у документі пропонується передбачити перелік осіб, яким видають службові посвідчення, бейджі, тимчасові або постійні перепустки у форматі пластикової карти з безконтактним електронним носієм.
Крім того, врегульовується питання організації проходження представників засобів масової інформації.
Зокрема, зазначено, що відвідування уряду представниками ЗМІ здійснюється за одноразовими перепустками, які видають на замовлення підрозділу секретаріату Кабміну, що відповідає за взаємодію зі ЗМІ.
В окремих випадках, за умови великої кількості запрошених ЗМІ, прохід через пости охорони допускається за письмовими замовленнями підрозділу секретаріату, з пред'явленням документів, які посвідчують особу та професійну приналежність.
Зазначено, що ці зміни запроваджено для спрощення порядку відвідування будівлі уряду посадовими, службовими особами, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів на засіданні 6 березня скасував вимогу до бізнесу вести книги відгуків і пропозицій.
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