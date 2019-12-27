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Кабмін запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом

Уряд має намір оперативно реагувати на звернення громадян
Кабінет Міністрів запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.
Кабмін запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом Фото: t.me/PMHoncharuk

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив в своєму Telegram-каналі, передає LB.ua

"За один день ми закрили 5,3 тис. нелегальних гральних залів по всій Україні. Але якщо ви стали свідками того, як деякі гральні зали відновили роботу - прошу звертатися на урядову гарячу лінію за номером 1545, обравши категорію 5", - написав він.

Прем'єр запевнив, що уряд буде оперативно реагувати на звернення громадян.

Нагадаємо, що поліція розпочала 250 кримінальних проваджень за зайняття гральним бізнесом.

 

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27 12 2019 12:20
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