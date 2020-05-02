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Канадська компанія представила потужний спорткар

"Felino CB7R був розроблений гонщиком для того, аби передати власникові безпрецедентний досвід водіння та емоції"
Канадський автовиробник Felino представив свій новий спорткар CB7R.
Канадська компанія представила потужний спорткар Felino

Про це повідомляється на сайті компанії,передає УКРІНФОРМ.

"Felino CB7R був розроблений гонщиком для того, аби передати власникові (автомобіля - ред.) безпрецедентний досвід водіння та емоції", - заявляє автовиробник.

Загалом у світі буде виготовлено 10 екземплярів потужного спорткара.

Стартова ціна автомобіля від 275 тисяч доларів США.

Зазначається, що Felino CB7R розроблений у двох варіантах. Один має 6,2-літровий двигун V8 з потужністю в 525 к.с. та максимальною швидкістю в 325 км за годину, а в іншому буде встановлений 7-літровий двигун V8 з потужністю в 700 к.с. та максимальною швидкістю в 345 км за годину.

Обидві моделі спорткара зможуть розігнатися від 0 до 100 км за годину за 2,9 секунди.

Нагадаємо, що автовиробник Hyundai оголосив про зупинення виробництва на заводах компанії у Південній Кореї через брак комплектуючих, які компанія отримувала з Китаю, зокрема з міста Ухань - великого центру автомобільної промисловості.

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05 02 2020 13:00
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