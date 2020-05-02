Канадська компанія представила потужний спорткар
Про це повідомляється на сайті компанії,передає УКРІНФОРМ.
"Felino CB7R був розроблений гонщиком для того, аби передати власникові (автомобіля - ред.) безпрецедентний досвід водіння та емоції", - заявляє автовиробник.
Загалом у світі буде виготовлено 10 екземплярів потужного спорткара.
Стартова ціна автомобіля від 275 тисяч доларів США.
Зазначається, що Felino CB7R розроблений у двох варіантах. Один має 6,2-літровий двигун V8 з потужністю в 525 к.с. та максимальною швидкістю в 325 км за годину, а в іншому буде встановлений 7-літровий двигун V8 з потужністю в 700 к.с. та максимальною швидкістю в 345 км за годину.
Обидві моделі спорткара зможуть розігнатися від 0 до 100 км за годину за 2,9 секунди.
Нагадаємо, що автовиробник Hyundai оголосив про зупинення виробництва на заводах компанії у Південній Кореї через брак комплектуючих, які компанія отримувала з Китаю, зокрема з міста Ухань - великого центру автомобільної промисловості.
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