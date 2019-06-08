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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кандидат на посаду прем’єра розповів, як треба боротися з контрабандою

"Точних цифр про масштаби контрабанди сьогодні немає ні в кого. Порахувати її просто неможливо"
Повне перезавантаження кадрового складу митниці може стати системним рішенням для зупинки контрабанди.
Кандидат на посаду прем’єра розповів, як треба боротися з контрабандою Фото: facebook/aleksey.goncharuk

"Точних цифр про масштаби контрабанди сьогодні немає ні в кого. Порахувати її просто неможливо. З впевненістю можна сказати, що загальний обсяг бюджетних втрат сягає мільярди доларів щорічно. Скільки цих мільярдів – п'ять, сім чи десять – покаже час", - розповів Гончарук, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, поданий президентом сигнал про старт боротьби з контрабандою налякав багатьох контрабандистів.

"В останні місяці ми з різних митниць отримували сигнали про те, що контрабанда зупинилась. Але, звісно, ми розуміємо, що це несистемне рішення і його недостатньо", - сказав заступник голови Офісу президента.

На його думку, системним рішенням може бути повне перезавантаження кадрового складу митниці. 

"Це головний фактор і перший крок, який потрібно зробити. Якщо на окремих митницях одна і та ж людина по десять років керує митницею, то можна скільки завгодно ставити експерименти по боротьбі з контрабандою і практикувати різні підходи, але в кінцевому результаті ці люди тебе переграють", - сказав він. 

"У даному випадку кадри вирішують дуже багато. Я дуже розраховую на те, що Максиму Нефьодову (очільник державної митної служби – ЕП) вдасться створити нову інституцію с хорошим кадровим складом", - розповів Гончарук.

Другий крок – налагодити обмін інформацією з митницями інших країн, щоб бачити реальні обсяги та перелік товарів, що перетинають кордон. Третій крок – ліквідація політичної корупції. 

"Контрабанда в країні існує, бо весь цей час з неї годувались політики. Зараз це гарантовано припиниться, бо, на мій погляд, у нової команди такої мотивації немає", - вважає Гончарук.

"Потрібно налагодити багато технічних питань, створити IT-інфраструктуру, вибудувати процеси ризик-менеджменту, але якщо ми налагодимо обмін інформацією з нашими торговими сусідами і зникне елітарна корупція, то ситуація з контрабандою серйозно зміниться", - сказав він.

На думку Гончарука, практика з полісменами на митниці мала короткостроковий ефект.

"Поки митники з поліцейським не домовились, контрабанда десь припинилась, десь загальмувала. Потім на місцевому рівні всі домовились і ефект потихеньку зійшов нанівець. До того ж, схоже,що цей експеримент не знайшов підтримки на найвищому політичному рівні. Процеси митного оформлення потрібно максимально спрощувати, все документальне оформлення переводити в софт", - заявив чиновник.

"На мій погляд, посилення відповідальності необхідне, однак саме по собі воно не спрацює. З цього точно не потрібно починати. Якщо зараз підвищити відповідальність, то це просто призведе до збільшення розміру хабарів. Спершу потрібно змінити процеси, людей, налагодити обмін інформацією, а потім посилювати відповідальність", - пояснив Гончарук.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" у Верховній Раді має намір використовувати програмне забезпечення із застосуванням технологій штучного інтелекту, щоб відстежувати аномалії при голосуваннях народних депутатів, щоб уникнути політичної корупції.

 

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