Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кандидату у нардепи, екс-меру Ірпіня анонсували підозру

Генеральна прокуратура підготувала підозру екс-меру Ірпіня, кандидату у народні депутати, Володимиру Карплюку
Її планують вручити 19 липня.
Кандидату у нардепи, екс-меру Ірпіня анонсували підозру Володимир Карплюк. Фото: proirpen.com.ua

"Сьогодні на 12:00 до Генеральної прокуратури для вручення підозри та інших процесуальних дій запрошений колишній голова міста Ірпінь Володимир Карплюк", - написала прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган у Facebook і виклала фото повістки, йдеться в "УП".

Карплюку підготували підозру у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).

"Випереджаючи заяви про "політичні переслідування", зазначу лише, що в кримінальному провадженні, де фігурує відомий мер Київщині, лише суцільна економіка", - відзначила Сарган.

Сам Карплюк напередодні називав інформацію про підготовку йому підозри фейком.

"Кандидату в народні депутати України по 95 округу Володимиру Карплюку не вручали, не оголошували повідомлення про підозру у вчиненні жодних злочин. Інформація про це є провокацією з боку політичних опонентів, поширена виключно у ЗМІ та не підтверджена на сайті Генпрокуратури України", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, раніше Київський окружний адміністративний суд 24.01.2018 року прийняв рішення про повернення в державну власність 15 гектарів лісу, незаконно виділених за поданням Ірпінського міського голови під багатоповерхову забудову в м. Ірпінь.

Читайте також: У Грузії звільнили гендиректора каналу "Руставі 2", ведучий якого облаяв Путіна

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2019 08:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.