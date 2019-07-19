Кандидату у нардепи, екс-меру Ірпіня анонсували підозру
"Сьогодні на 12:00 до Генеральної прокуратури для вручення підозри та інших процесуальних дій запрошений колишній голова міста Ірпінь Володимир Карплюк", - написала прес-секретарка генпрокурора Лариса Сарган у Facebook і виклала фото повістки, йдеться в "УП".
Карплюку підготували підозру у кримінальному провадженні за ч.4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).
"Випереджаючи заяви про "політичні переслідування", зазначу лише, що в кримінальному провадженні, де фігурує відомий мер Київщині, лише суцільна економіка", - відзначила Сарган.
Сам Карплюк напередодні називав інформацію про підготовку йому підозри фейком.
"Кандидату в народні депутати України по 95 округу Володимиру Карплюку не вручали, не оголошували повідомлення про підозру у вчиненні жодних злочин. Інформація про це є провокацією з боку політичних опонентів, поширена виключно у ЗМІ та не підтверджена на сайті Генпрокуратури України", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, раніше Київський окружний адміністративний суд 24.01.2018 року прийняв рішення про повернення в державну власність 15 гектарів лісу, незаконно виділених за поданням Ірпінського міського голови під багатоповерхову забудову в м. Ірпінь.
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