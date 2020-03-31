Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Карантин в Україні може тривати два місяці, – Аваков

"Зараз у нас продовжений карантин до 24 квітня, але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам всім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані"
Карантин в Україні може протривати 2 місяці. Це мінімальний термін, на який схожі заходи запроваджують у країнах Європи.
Карантин в Україні може тривати два місяці, – Аваков Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Якщо ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, то обмежувальні заходи можуть діяти, як мінімум, до 12 травня. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, відповідне відео з коментарем урядовця поширюють телеграм-канали, передає 24 КАНАЛ.

"Зараз у нас продовжений карантин до 24 квітня, але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам всім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані,"– зауважив він.

Україна на карантині: основне

  • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу у світі запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.
  • Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.
  • Окрім того, від 16 березня на територію України заборонений в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
  • 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську з 2 квітня запрацюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міста.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2020 15:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Астероїд гігантських розмірів летить до Землі

Астероїд гігантських розмірів летить до Землі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.