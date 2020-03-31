Карантин в Україні може тривати два місяці, – Аваков "Зараз у нас продовжений карантин до 24 квітня, але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам всім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані"

Карантин в Україні може протривати 2 місяці. Це мінімальний термін, на який схожі заходи запроваджують у країнах Європи.

Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Якщо ситуація з поширенням COVID-19 не покращиться, то обмежувальні заходи можуть діяти, як мінімум, до 12 травня. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, відповідне відео з коментарем урядовця поширюють телеграм-канали, передає 24 КАНАЛ. "Зараз у нас продовжений карантин до 24 квітня, але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам всім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані,"– зауважив він. Україна на карантині: основне Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу у світі запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом уряд вніс корективи у це рішення. Карантин продовжили до 24 квітня.

Водночас, з 25 березня в Україні ввели режим надзвичайної ситуації.

Окрім того, від 16 березня на територію України заборонений в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень. Нагадаємо, що в Івано-Франківську з 2 квітня запрацюють контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міста.

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