Карпати засипає снігом
Відповідне відео опублікував голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк у Facebook, повідомляє "Укрінформ".
"Ранок 7 травня 2019 рік Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не жив у горах не зрозуміє", - зазначив Шкіндюк.
На Прикарпатті 7 травня оголосили штормове попередження. Очікується значний дощ, у горах із мокрим снігом, посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий).
У Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпечності, помаранчевий), що може викликати слизькість на дорогах.
Видимість на автошляхах обмежена. Від сильних поривів вітру можливе падіння дерев та електроопор на проїжджі частини доріг.
Вночі 8-9 травня у західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий).
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