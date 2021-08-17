Кількість безробітних скоротилася за рік на третину

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних станом на 16 серпня становила 315 тис. осіб, що на 179 тис. осіб менше, ніж на цю дату торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Станом на 16 серпня 2021 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних склала 315 тисяч осіб. Це на 179 тисяч осіб, або 36% менше, ніж на цю дату минулого року", - йдеться в повідомленні.

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко анонсував додаткові заходи щодо створення робочих місць та працевлаштування безробітних під час реалізації загальнодержавних цільових, регіональних, інвестиційних та інших програм і проєктів.

"Під час реалізації таких програм та проєктів окремий фокус - на виконання показників працевлаштування, у тому числі на створення нових робочих місць. Будемо постійно моніторити на контролювати цей процес", - підкреслив перший віцепрем’єр.

Нагадаємо, що у I кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше склала 15,5 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,4 млн осіб.