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Кількість безробітних збільшилася на 50% - Центр зайнятості

З початку дії карантину, тобто з 12 березня 2020 року, статус безробітного отримали майже 156 тис громадян
При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.
Кількість безробітних збільшилася на 50% - Центр зайнятості Фото: з вільних джерел

Станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більше, ніж в травні 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державного центру зайнятості, пише "Економічна правда".

"Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, становить 456,8 тис осіб, що майже на 148,5 тис, або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року. 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тис", - заявили в Держцентрі зайнятості.

Зокрема, з початку дії карантину, тобто з 12 березня 2020 року, статус безробітного отримали майже 156 тис громадян.

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.

Зазначається, що на даний момент є попит роботодавців на працівників у сфері сільського і лісового господарства, у сфері торгівлі та послуг, у сфері логістики (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складом), в сфері охорони здоров'я і надання соціальної допомоги (медичні сестри, соціальні працівники), в сфері забезпечення правопорядку (охоронець, сторож).

Також є вакансії для професіоналів і фахівців з досвідом роботи - бухгалтерів, фахівців, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників - електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

Нагадаємо, що понад двох мільйонів українців втратили роботу через карантин

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05 05 2020 15:11
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