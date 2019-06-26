CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа митницях Державної фіскальної служби України у червні щодоби розмитнюють по 7 автомобілів на єврономерах. Для порівняння, у травні таких автомобілів розмитнювали по 100 одиниць щодоби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість "євроблях", які щодоби розмитнюють українці, впала до семи одиниць, - ДФС
У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн
Фото: vl.sfs.gov.ua
У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн, інформує "Громадське".
- Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тисяч грн або конфіскація таких авто.
- Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення.
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Крім цього, передбачено відповідальність за передачу "євробляхи" у володіння або розпорядження іншій особі, а також її використання у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34 тис. грн.
Нагадаємо, що нові штрафи за водіння автомобілів, які порушили митний режим перебування в Україні, набудуть чинності 22 серпня 2019 року.
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26 06 2019 19:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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