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Кількість "євроблях", які щодоби розмитнюють українці, впала до семи одиниць, - ДФС

У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн
На митницях Державної фіскальної служби України у червні щодоби розмитнюють по 7 автомобілів на єврономерах. Для порівняння, у травні таких автомобілів розмитнювали по 100 одиниць щодоби.
Кількість "євроблях", які щодоби розмитнюють українці, впала до семи одиниць, - ДФС Фото: vl.sfs.gov.ua

У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн, інформує "Громадське".

  • Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тисяч грн або конфіскація таких авто.
  • Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення.

  • Крім цього, передбачено відповідальність за передачу "євробляхи" у володіння або розпорядження іншій особі, а також її використання у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34 тис. грн.

Нагадаємо, що нові штрафи за водіння автомобілів, які порушили митний режим перебування в Україні, набудуть чинності 22 серпня 2019 року.

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26 06 2019 19:27
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