Кличко до Зеленського: Хіба це рівень глави Офісу президента?

Кличко обурений діями Володимира Зеленського.

"Ще раз хочу наголосити: все, що наговорив пан Богдан - повна нісенітниця і некомпетентність! Але я звертаюся до Президента: Володимире Олександровичу, з повагою до вас, але, якщо владу будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, - про які нові стандарти в політиці можна говорити?", - сказав у віеозверненні у Facebook мер Києва Віталій Кличко, йдеться в "УП".

"Якщо коротко: Київрада працює прозоро, ефективно і без "смотрящих" - мовою керівника вашого офісу. Друге: я давно не є керівником БПП. Третє: гроші комусь пропонували? Прізвища? Хто? Навіщо? А то якісь плітки і безпідставна брехня", - сказав він.

"А також - маніпулювання законами і Конституцією. І на це все дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюзмейкерів", - додав Кличко.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, озвучену на пресконференції керівником Офісу президента Андрієм Богданом, "підбіркою пліток і маніпулятивних домислів".

Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.

Раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.