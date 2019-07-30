Кличко до Зеленського: Хіба це рівень глави Офісу президента?
"Ще раз хочу наголосити: все, що наговорив пан Богдан - повна нісенітниця і некомпетентність! Але я звертаюся до Президента: Володимире Олександровичу, з повагою до вас, але, якщо владу будуть представляти такі брехливі непрофесіонали, як Андрій Богдан, - про які нові стандарти в політиці можна говорити?", - сказав у віеозверненні у Facebook мер Києва Віталій Кличко, йдеться в "УП".
"Якщо коротко: Київрада працює прозоро, ефективно і без "смотрящих" - мовою керівника вашого офісу. Друге: я давно не є керівником БПП. Третє: гроші комусь пропонували? Прізвища? Хто? Навіщо? А то якісь плітки і безпідставна брехня", - сказав він.
"А також - маніпулювання законами і Конституцією. І на це все дивиться вся Україна і наші міжнародні партнери. Хіба це рівень керівництва офісу глави держави? Якось незручно за таких "ньюзмейкерів", - додав Кличко.
Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що міський голова Києва й голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко не контролює столичну раду й сам це підтвердив.
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, озвучену на пресконференції керівником Офісу президента Андрієм Богданом, "підбіркою пліток і маніпулятивних домислів".
Міський голова Києва Віталій Кличко заявляє, що команда президента Володимира Зеленського намагалася підпорядкувати його своїм людям – Степану Гавришу чи Олександру Ткаченку.
Раніше офіс президента України звернувся до Кабінету міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.
Сам Віталій Кличко заявив, що вважає позбавлення обраного мера виконавчих повноважень "поверненням методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування".
У 2003 році Конституційний Суд вирішив, що Київська міськадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу Київради та місцевого органу виконавчої влади і тому її має очолювати лише особа, яка була обрана київським міським головою. Однак, коли президентом став Віктор Янукович, підконтрольне "регіоналам" парламентська більшість проголосувала за надання йому права призначати головою КМДА будь-кого на свій розсуд, а не ту людину, за якого голосували кияни. В результаті цього в листопаді 2010 року тодішнього мера Леоніда Черновецького на посаді глави міськадміністрації змінив Олександр Попов, а "Партія регіонів" отримала реальну владу в місті.
Напередодні Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України розгляне питання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на найближчому засіданні.
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