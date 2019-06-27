Кличко вимагає зупинити будівництво в Протасовому Яру до врегулювання конфлікту з громадою
Забудовника, який апелює тим, що має документи і дозволи на будівництво, закликають скорегувати проект, представити його на містобудівній раді, узгодити з фахівцями та громадськістю. Місто шукає також юридичні інструменти для вирішення цього конфлікту, - повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.
"Я переконаний, що Київ повинен залишатися комфортним і зеленим містом і не повинні чинитися якісь дії проти бажання суспільства, - зазначив Кличко. - Влада не може ігнорувати думку суспільства і буде захищати його інтереси. Але нам потрібно шукати правові інструменти для вирішення подібних питань. Тому ініціюємо, як і щодо інших резонансних забудов до цього, розглянути це питання на містобудівній раді", - сказав Кличко.
Мер зазначив, що велика частина Протасового Яру ще з 2000-х років перебуває в приватній власності.
"Ця земля сьогодні належить не суспільству, а приватним компаніям, яким багато років тому її відвели", - зазначив Кличко.
У цій та подібних ситуаціях, коли забудовник має всю дозвільну документацію на будівництво, у міської влади немає іншого важеля, крім звернень до судів.
"А тим часом вирубують дерева, йде будівництво. Поки йдуть судові розгляди, на таких ділянках виростають будинки", - зазначив Кличко.
Щоб запобігти подібній ситуації, міська влада, після початку робіт в Протасовому Яру, звернулася до забудовника з вимогою припинити будь-які будівельні роботи. Також, як зазначають в КМДА, компанії-забудовнику не збираються продовжувати дію контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення.
Конфлікт між місцевою громадою та забудовником "Дайтона груп" почався на початку травня з бійки, оскільки про будівництво мешканці дізналися вже тоді, коли на ділянці зелених насаджень "виріс" бетонний паркан. Тоді найняті забудовником молодчики закидали мітингувальників каменями, а ті намагалися силою знести незаконний паркан. 3 травня КМДА рекомендувала забудовнику зупинити всі дії до перевірки законності будівництва. 4 травня сталася чергова бійка. 10 травня ДАБІ винесла припис про припинення всіх робіт до перевірки законності будівництва. 14 травня частково знесли паркан навколо будівельного майданчика. Однак, як з'ясувалося, забудовник оскаржив рішення в суді.
Ініціативна група вважає, що будівництво не могло бути законним, оскільки ділянка розташована в межах зони охоронюваного ландшафту, де будівництво, яке загрожує збитку цього ландшафту, заборонено, а будівництво нових житлових районів обмежене. Також активісти вважають, що дозволи видані забудовнику незаконним шляхом і збираються далі захищати свої права.
Нагадаємо, що кияни влаштували пікнік у Протасовому Яру, щоб захистити його від забудови.
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