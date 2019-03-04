Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

КМДА: Опалення в Києві відключать на десять днів раніше плану

Синоптики прогнозують стабільне тепло
Централізоване опалення в Києві відключать з 6 квітня.
КМДА: Опалення в Києві відключать на десять днів раніше плану Фото: з відкритих джерел

За прогнозами незабаром настане стабільне потепління, і середня добова температура повітря буде більше +8 градусів, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

"Тому прийнято рішення завершити опалювальний сезон з 6 квітня", - сказав він.

На відключення по всьому Києву знадобиться три дні. При цьому обігрів лікарень може бути продовжений, це питання буде вирішуватися за індивідуальними заявками, за рішеннями головлікарів.

"Таким чином, ми трохи раніше, ніж зазвичай, ніж 15 квітня, завершимо опалювальний сезон", - додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що у січні мешканці Києва отримали квитанції, в яких сума за централізоване опалення значно збільшилася порівняно з груднем 2018 року, в деяких випадках на 40 - 60%, залежно від технічних характеристик будинку.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2019 12:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.