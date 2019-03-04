КМДА: Опалення в Києві відключать на десять днів раніше плану

Централізоване опалення в Києві відключать з 6 квітня.

За прогнозами незабаром настане стабільне потепління, і середня добова температура повітря буде більше +8 градусів, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

"Тому прийнято рішення завершити опалювальний сезон з 6 квітня", - сказав він.

На відключення по всьому Києву знадобиться три дні. При цьому обігрів лікарень може бути продовжений, це питання буде вирішуватися за індивідуальними заявками, за рішеннями головлікарів.

"Таким чином, ми трохи раніше, ніж зазвичай, ніж 15 квітня, завершимо опалювальний сезон", - додав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що у січні мешканці Києва отримали квитанції, в яких сума за централізоване опалення значно збільшилася порівняно з груднем 2018 року, в деяких випадках на 40 - 60%, залежно від технічних характеристик будинку.