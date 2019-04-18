Коломойський назвав Порошенка своєю маріонеткою

"Ні. Він просто моя маріонетка, і в останній місяць перед завершенням його повноважень буде виконувати все, що йому буде сказано. Він же вважав, що хтось його маріонетка. Я вважаю, що він моя маріонетка. Буде робити все, що йому кажуть. Щоб спокутувати свою провину ", - сказав Коломойський в інтерв'ю "Економічній правді", відповідаючи на питання, чи послаб вплив діючого Президента на суди.

"Це довга історія. Гонтарева і Рожкова (Валерія Гонтарєва очолювала НБУ на момент націоналізації Приватбанку, і Катерина Рожкова - заступник голови НБУ) доповіли йому, що в заставах Приватбанку є акції" 1 + 1 Продакшн ". Але" 1+1 Продакшн "- це не компанія, на якій ліцензія, а яка просто робить контент. Це звичайна продюсерська компанія. Його неправильно інформували, він - дурень - не розібрався, він до цього часу вів тривалі переговори з Суркісами про те, щоб відкупити у них 25% (телеканалу), які належать Ігорю Суркісу ", - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

Ввечері, 18 квітня Президент Петро Порошенко скликав Раду національної безпеки і оборони через рішення суду визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Раніше, Коломойський пообіцяв у випадку перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України повернутися в Україну.