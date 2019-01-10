Комітет з питань економрозвитку погодив скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів
"Сьогодні вранці комітет уже провів засідання. І вже є перші результати. Зокрема, комітет погодив скасування переліку об'єктів (заборонених - ІФ) до приватизації. Попередньо узгоджено законопроект про оренду державної та комунальної власності", - сказав він під час погоджувальної наради у парламенті у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами Наталухи, після наради комітет продовжить роботу й обговорить ще декілька законопроектів, зокрема №1071, який передбачає лібералізацію космічної галузі в частині доступу приватних компаній.
Наталуха запропонував внести зазначений законопроект до порядку денного засідання парламенту в середу.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський доручив відновити велику приватизацію. Перші конкурси з продажу великих державних підприємств повинні відбутися до 1 квітня 2020 року.
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