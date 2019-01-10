Комітет з питань економрозвитку погодив скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект №1054-1, яким пропонується визнати недійсним встановлений законом перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації

Комітет з питань економічного розвитку погодив скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів, повідомив його голова Дмитро Наталуха.

"Сьогодні вранці комітет уже провів засідання. І вже є перші результати. Зокрема, комітет погодив скасування переліку об'єктів (заборонених - ІФ) до приватизації. Попередньо узгоджено законопроект про оренду державної та комунальної власності", - сказав він під час погоджувальної наради у парламенті у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Наталухи, після наради комітет продовжить роботу й обговорить ще декілька законопроектів, зокрема №1071, який передбачає лібералізацію космічної галузі в частині доступу приватних компаній.

Наталуха запропонував внести зазначений законопроект до порядку денного засідання парламенту в середу.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський доручив відновити велику приватизацію. Перші конкурси з продажу великих державних підприємств повинні відбутися до 1 квітня 2020 року.