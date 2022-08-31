Коноплянка забив перший гол за півроку перебування у польській "Краковії"

Євген Коноплянка забив дебютний гол за "Краковію" у матчі 1/32 Кубка Польщі проти ЛКС "Лагув".

Хавбек провів на полі весь другий тайм і відзначився голом у компенсований час. Сам матч завершився виїзною перемогою команди Коноплянки з рахунком 3:1.

Нагадаємо, Коноплянка став гравцем "Краковії" у лютому, підписавши контракт до літа 2022 року. Раніше він виступав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та донецький "Шахтар".

Хавбек провів минулого сезону лише два матчі за "Шахтар" і награв сумарно 47 хвилин.

За "Краковію" Коноплянка зіграв лише в 11 матчах і це його перша результативна дія в команді.

Раніше повідомлялось, що гравець "Динамо" і збірної України увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів.