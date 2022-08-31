СПОРТ НОВИНИЄвген Коноплянка забив дебютний гол за "Краковію" у матчі 1/32 Кубка Польщі проти ЛКС "Лагув".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коноплянка забив перший гол за півроку перебування у польській "Краковії"
Фото: Reuters
Хавбек провів на полі весь другий тайм і відзначився голом у компенсований час. Сам матч завершився виїзною перемогою команди Коноплянки з рахунком 3:1.
Нагадаємо, Коноплянка став гравцем "Краковії" у лютому, підписавши контракт до літа 2022 року. Раніше він виступав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та донецький "Шахтар".
Хавбек провів минулого сезону лише два матчі за "Шахтар" і награв сумарно 47 хвилин.
За "Краковію" Коноплянка зіграв лише в 11 матчах і це його перша результативна дія в команді.
Раніше повідомлялось, що гравець "Динамо" і збірної України увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 08 2022 21:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- ВІДЕО НБА: "Сакраменто" Леня і "Торонто" Михайлюка знову перемогли
- ВІДЕО Світоліна перемогла на турнірі WTA в Чикаго
- Україна виграла перше золото на мультиспортивному Євро-2022
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном