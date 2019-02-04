Конституційний суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область

Конституційний суд визнав конституційним законопроект про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Таким чином, суд дозволив Верховній Раді розглядати і голосувати за проект закону, повідомляє "Українська правда".

Офіційно висновок КС буде оприлюднений 3 квітня.

Згідно з процедурою, законопроект про внесення змін до Конституції України може бути розглянутий Верховною Радою тільки за наявності висновку Конституційного суду щодо відповідності ініціативи вимогам ст. 157 і 158 Основного закону.

Після отримання висновків КС парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект не менше, ніж 226 голосами.

І лише на наступній черговій сесії, Верховна Рада може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв. Така процедура встановлена ​​Конституцією України.

Нагадаємо, що до Конституційного Суду України надійшло звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.