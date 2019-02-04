Конституційний суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область
Таким чином, суд дозволив Верховній Раді розглядати і голосувати за проект закону, повідомляє "Українська правда".
Офіційно висновок КС буде оприлюднений 3 квітня.
Згідно з процедурою, законопроект про внесення змін до Конституції України може бути розглянутий Верховною Радою тільки за наявності висновку Конституційного суду щодо відповідності ініціативи вимогам ст. 157 і 158 Основного закону.
Після отримання висновків КС парламент може ухвалити в першому читанні такий законопроект не менше, ніж 226 голосами.
І лише на наступній черговій сесії, Верховна Рада може голосувати за нього для прийняття в цілому. Для цього потрібно не менше 300 голосів парламентаріїв. Така процедура встановлена Конституцією України.
Нагадаємо, що до Конституційного Суду України надійшло звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення зміни до статті 133 (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
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