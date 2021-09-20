"Корона", "Ферзевий гамбіт" і "Тед Лассо": стали відомі переможці премії "Еммі-2021"

У Лос-Анджелесі завершилася 73-та церемонія нагородження телевізійної премії "Еммі". Торік захід відбувався здебільшого онлайн, цьогоріч церемонія пройшла офлайн.

Про це повідомили на сайті премії, пише "Громадське".

У категорії "Найкращий драматичний серіал" нагороду отримала "Корона" (Netflix). Олівія Колман за роль королеви Єлизавети II отримала статуетку за "Найкращу головну жіночі роль у драматичному серіалі". Серед чоловіків цю нагороду отримав Джош О Коннор - за роль молодого принца Чарльза у серіалі "Корона".

Джилліан Андерсон за роль Маргарет Тетчер та Тобайас Мензіс за роль принца Філіпа стали найкращими виконавцями ролей другого плану у драматичному серіалі. Загалом серіал переміг в 11 номінаціях.

Найкращим комедійним серіалом став "Тед Лассо" (Apple TV). Джейсон Судейкіс та Джин Смарт стали найкращими виконавцями головних чоловічої та жіночої ролі у комедійного серіалі.

Ганна Ваддінгем та Бретт Голдштейн, які також зіграли у "Тед Лассо", отримали нагороду за найкращі ролі другого плану.

Найкращим мінісеріалом став "Ферзевий гамбіт" (Netflix). Загалом у 2021 році він серед лідерів за кількістю перемог (11 статуеток, зокрема за найкращу режисуру мінісеріалу, найкращий акторський склад, костюми тощо.

У категорії "Найкраща головна жіноча роль у мінісеріалі" перемогла Кейт Вінслет за роль детектива у "Мейр з Істтауна" (HBO). Під час нагородження акторка подякувала автору серіалу за те, що він створив "недосконалу маму середніх років", завдяки чому жінки побачили себе на екрані.

Еван Пітерс та Джуліанн Ніколсон перемогли у номінаціях щодо ролей другого плану у мінісеріалі.

"Найкраща головна чоловіча роль у мінісеріалі" у Юен Мак-Грегор за серіал "Голстон".

Загалом найбільше нагород здобув стрімінговий сервіс Netflix (44), який торік став другим. Натомість торішній тріумфатор та володар 130 номінацій став другим за кількістю статуеток, отримавши лише 19 нагород. У Disney+ 14 нагород, а у Apple TV - 10.

Серед серіалів найбільше перемог у "Корони" та "Ферзевого гамбіту" - по 11. Слідом ідуть шоу Saturday Night Live (8), "Тед Лассо" та Мандалорець (по 7).

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