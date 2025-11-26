Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Британський документальний фільм про війну в Україні здобув міжнародну премію "Еммі"

26 листопада 2025, 13:35
Британський документальний фільм про війну в Україні здобув міжнародну премію
Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
Фільм розповідає про британського волонтера Кріса Перрі, який раніше працював програмістом.
Документальний фільм Hell Jumper ("Пекельний стрибун") здобув міжнародну нагороду "Еммі" як найкраща документальна стрічка.
 
Про це пише BBC.
 
Фільм розповідає про британського волонтера Кріса Перрі, який раніше працював програмістом. Він вирушив до України разом із друзями на своєму авто й приєднався до групи цивільних, що допомагають евакуювати населення з прифронтових територій.
 
"Мужність, любов і втрата. Молодь ризикує життям у самостійно профінансованих місіях, рятуючи родини у прифронтових містах України. Історія розказана їхніми власними словами й через унікальні кадри від першої особи", — ідеться в анотації фільму від BBC.
 
Перрі загинув унаслідок артилерійського обстрілу на початку 2023 року під час евакуації літньої жінки із Соледара.
 

 

росія окупантиЕммівійна в Україні

