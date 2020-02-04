Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Редакція 24 КАНАЛ стежить за статистикою підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 у світі на сайті центру Джона Гопкінса.
Станом на 2 квітня найбільше хворих зафіксовано у США, найбільше смертей підтвердили в Італії, а вражаюча кількість людей, котрі одужали, – в Китаї.
Всього у світі зафіксовано 941 949 випадків захворювання COVID-19.
Статистика зараження COVID-19, скільки одужало та померло: десятка перших за кількістю країн
США
Кількість хворих: 216 722
Скільки одужало: 8 672
Летальні випадки: 5 137 (за добу + 1047)
Італія
Кількість хворих: 110 574
Скільки одужало: 16 847
Летальні випадки: 13 155 (+727)
Іспанія
Кількість хворих: 104 118
Скільки одужало: 22 647 (за добу число не змінилося)
Летальні випадки: 9 387 (+334)
Китай
Кількість хворих: 82 394 (+33 людини)
Скільки одужало: 76 571
Летальні випадки: 3 322 (+6)
Німеччина
Кількість хворих: 77 981
Скільки одужало: 19 175
Летальні випадки: 931 (+138)
Франція
Кількість хворих: 57 763
Скільки одужало: 11 055
Летальні випадки: 4 043
Іран
Кількість хворих: 47 593 (не змінилося за добу)
Скільки одужало: 15 473 (не змінилося)
Летальні випадки: 3 036 (не змінилося)
Велика Британія
Кількість хворих: 29 865
Скільки одужало: 179
Летальні випадки: 2 357 (+1)
Швейцарія
Кількість хворих: 17 781
Скільки одужало: 2 967
Летальні випадки: 488
Туреччина
Кількість хворих: 15 679
Скільки одужало: 333
Летальні випадки: 277
Нагадаємо, що вчені проаналізували близько 70 тисяч випадків смерті та госпіталізації заражених коронавірусів SARS-CoV-2 і підтвердили, що шанси померти від хвороби Covid-19 сильно залежать від віку.
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