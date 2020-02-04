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Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах

Всього у світі зафіксовано 941 949 випадків захворювання COVID-19
У світі оголосили пандемію коронавірусу, який зафіксували ледь не у всіх країнах світу. Скільки людей заразилося, одужало та померло – дивіться статистику далі.
Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах Фото: з вільних джерел

Редакція 24 КАНАЛ стежить за статистикою підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 у світі на сайті центру Джона Гопкінса.

Станом на 2 квітня найбільше хворих зафіксовано у США, найбільше смертей підтвердили в Італії, а вражаюча кількість людей, котрі одужали, – в Китаї.

Всього у світі зафіксовано 941 949 випадків захворювання COVID-19.

Статистика зараження COVID-19, скільки одужало та померло: десятка перших за кількістю країн

США

Кількість хворих: 216 722

Скільки одужало: 8 672

Летальні випадки: 5 137 (за добу + 1047)

Італія

Кількість хворих: 110 574

Скільки одужало: 16 847

Летальні випадки: 13 155 (+727)

Іспанія

Кількість хворих: 104 118

Скільки одужало: 22 647 (за добу число не змінилося)

Летальні випадки: 9 387 (+334)

Китай

Кількість хворих: 82 394 (+33 людини)

Скільки одужало: 76 571

Летальні випадки: 3 322 (+6)

Німеччина

Кількість хворих: 77 981

Скільки одужало: 19 175

Летальні випадки: 931 (+138)

 Франція

Кількість хворих: 57 763

Скільки одужало: 11 055

Летальні випадки: 4 043

Іран

Кількість хворих: 47 593 (не змінилося за добу)

Скільки одужало: 15 473 (не змінилося)

Летальні випадки: 3 036 (не змінилося)

 Велика Британія

Кількість хворих: 29 865

Скільки одужало: 179

Летальні випадки: 2 357 (+1)

Швейцарія

Кількість хворих: 17 781

Скільки одужало: 2 967

Летальні випадки: 488

Туреччина

Кількість хворих: 15 679

Скільки одужало: 333

Летальні випадки: 277

Нагадаємо, що вчені проаналізували близько 70 тисяч випадків смерті та госпіталізації заражених коронавірусів SARS-CoV-2 і підтвердили, що шанси померти від хвороби Covid-19 сильно залежать від віку.

 
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02 04 2020 14:00
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