Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах Всього у світі зафіксовано 941 949 випадків захворювання COVID-19

У світі оголосили пандемію коронавірусу, який зафіксували ледь не у всіх країнах світу. Скільки людей заразилося, одужало та померло – дивіться статистику далі.

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Редакція 24 КАНАЛ стежить за статистикою підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 у світі на сайті центру Джона Гопкінса. Станом на 2 квітня найбільше хворих зафіксовано у США, найбільше смертей підтвердили в Італії, а вражаюча кількість людей, котрі одужали, – в Китаї. Всього у світі зафіксовано 941 949 випадків захворювання COVID-19. Статистика зараження COVID-19, скільки одужало та померло: десятка перших за кількістю країн США Кількість хворих: 216 722 Скільки одужало: 8 672 Летальні випадки: 5 137 (за добу + 1047) Італія Кількість хворих: 110 574 Скільки одужало: 16 847 Летальні випадки: 13 155 (+727) Іспанія Кількість хворих: 104 118 Скільки одужало: 22 647 (за добу число не змінилося) Летальні випадки: 9 387 (+334) Китай Кількість хворих: 82 394 (+33 людини) Скільки одужало: 76 571 Летальні випадки: 3 322 (+6) Німеччина Кількість хворих: 77 981 Скільки одужало: 19 175 Летальні випадки: 931 (+138) Франція Кількість хворих: 57 763 Скільки одужало: 11 055 Летальні випадки: 4 043 Іран Кількість хворих: 47 593 (не змінилося за добу) Скільки одужало: 15 473 (не змінилося) Летальні випадки: 3 036 (не змінилося) Велика Британія Кількість хворих: 29 865 Скільки одужало: 179 Летальні випадки: 2 357 (+1) Швейцарія Кількість хворих: 17 781 Скільки одужало: 2 967 Летальні випадки: 488 Туреччина Кількість хворих: 15 679 Скільки одужало: 333 Летальні випадки: 277 Нагадаємо, що вчені проаналізували близько 70 тисяч випадків смерті та госпіталізації заражених коронавірусів SARS-CoV-2 і підтвердили, що шанси померти від хвороби Covid-19 сильно залежать від віку.

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