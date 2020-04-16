Коронавірус вже ніколи не зникне, – головний епідеміолог Швеції

За словами епідеміолога, людство вже ніколи не позбавиться коронавірусу

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл заявив, що країни, які сподіваються, що зможуть побороти коронавірус COVID-19 знизивши кількість хворих до нуля, помиляються.

Про це він заявив на віртуальній конференції аналітичного центру German Marshall Fund, пише RMF24, передає 24 КАНАЛ.

Тегнелл також пояснив підхід Швеції до пандемії коронавірусу, де на сьогодні відсутні суворі карантинні обмеження, а закриті лише школи.

Він зазначив, що відсутність обмежень не означає, що життя у Швеції триває, як раніше – вулиці Стокгольма спорожніли, а трафік в 10 разів менше звичайного.

Водночас чиновник визнав, що Швеція зазнала невдачі у сфері догляду за літніми людьми, а більша частина смертей від COVID-19 –серед мешканців будинків для людей похилого віку.

У Швеції від коронавірусу померли понад тисяча людей, а загалом в країні підтвердили понад 26 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією.

"Я не думаю, що цей вірус коли-небудь зникне. Деякі країни, схоже, проводять політику, засновану на припущенні, що, якщо вони вилікують усі випадки в країні, вони назавжди позбудуться від вірусу. Я так не думаю",– заявив Тегнелл.

Він також додав, що COVID-19 може викликати щорічні епідемії в майбутньому, як сезонний грип.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 088 тисяч 648 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 516 008, а померли — 134 754 людей.