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Країни ЄС досягли угоди про надання Україні 18 млрд євро

10 грудня 2022, 19:58
Країни ЄС досягли угоди про надання Україні 18 млрд євро
Фото: euspeak.eu
Країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро.

Про це повідомляє  прес-служба Ради ЄС.

Рада ЄС досягла угоди щодо пакету законодавчих актів, який дозволить надавати фінансову допомогу Україні протягом 2023 року у розмірі 18 мільярдів євро. Пропозиція була прийнята сьогодні і буде подана до Європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня.

"Україна може розраховувати на ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, в тому числі й фінансово, стільки, скільки потрібно. Законодавство, яке ми сьогодні ухвалили, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом усього 2023 року", - заявив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

Пакет передбачає структурні рішення щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Сума кредиту, який буде надано Україні 2023 року, становитиме 18 млрд євро, кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх призначених доходів. Гарантії щодо цього запозичення будуть надані або з бюджету ЄС або державами-членами.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 млрд євро.

єс допомога

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