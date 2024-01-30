У ЄС зробили ще один крок до використання заморожених активів рф на користь України

Посли ЄС "дали зелене світло першому кроку" на шляху до використання заморожених активів рф на користь України.

Постійні представники країн Євросоюзу на зустрічі погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів.

Про це повідомило постійне представництво Бельгії при ЄС.

У бельгійському головуванні зазначили без подробиць, що посли ЄС "погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків, пов'язаних зі знерухомленими активами, для підтримки відновлення України".

За словами Джозвяка, посли ЄС "дали зелене світло першому кроку" на шляху до використання заморожених активів рф на користь України – "відкладанню коштів від заморожених російських активів на окремий рахунок".

"Тепер справа за узгодженням наступного кроку: фактичної відправки грошей в Україну", – додав він.

Раніше цього місяця міністри закордонних справ Євросоюзу досягли політичної згоди щодо плану використання росактивів на підтримку України.