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кремль не чекає змін після відставки Стармера

22 червня 2026, 15:33
кремль не чекає змін після відставки Стармера
Фото: Reuters
У росії вважають, що наступник Кіра Стармера продовжить нинішній курс щодо москви.

У москві не очікують змін у відносинах із Лондоном після відставки прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. 

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Стармер не залишив помітного сліду в російсько-британських відносинах і послідовно підтримував нинішній рівень взаємодії між країнами.

"Кір Стармер ніяк себе не зарекомендував з погляду російсько-британських відносин. Він завжди був прихильником підтримки цих відносин на нульовому рівні, який ми зараз бачимо", – сказав Пєсков.

Представник кремля також висловив сумнів, що потенційний наступник Стармера матиме інший підхід до відносин із росією.

"Навряд чи зараз хтось на політичному небосхилі Великої Британії матиме відмінну від Кіра Стармера позицію щодо наших двосторонніх відносин", – заявив він.

Зазанчимо, що у понеділок, 22 червня, премʼєр-міністр Британії оголосив про відставку.

 
КремльВелика БританіяКір Стармер

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