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КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів, – ЗМІ

Конституційний суд визнав неконституційним норми закону про обов'язкове електронне декларування доходів активістами,
Норма стосується активістів, які ведуть антикорупційну діяльність.
КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів, – ЗМІ Фото:i.lb.ua
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено у четвер, 6 червня, більшістю під головуванням судді Володимира Мойсика, йдеться в "УП" з посиланням на DT.UA.
 
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06 06 2019 20:36
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