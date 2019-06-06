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КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів, – ЗМІ
Конституційний суд визнав неконституційним норми закону про обов'язкове електронне декларування доходів активістами,
Фото:i.lb.ua
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено у четвер, 6 червня, більшістю під головуванням судді Володимира Мойсика, йдеться в "УП" з посиланням на DT.UA.
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06 06 2019 20:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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