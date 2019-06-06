КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів, – ЗМІ Конституційний суд визнав неконституційним норми закону про обов'язкове електронне декларування доходів активістами,

Норма стосується активістів, які ведуть антикорупційну діяльність.

Фото:i.lb.ua

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