Куди та чому їдуть шукачі роботи
Зазначається, що 14% брали участь у програмах, що надають студентам роботу за кордоном під час канікул. Стільки ж респондентів працювали за кордоном на момент опитування, передає "Економічна правда".
"Порівнюючи ці дані з результатами минулорічного дослідження, можемо побачити, що прецеденти роботи за контрактом та участь у студентських програмах почастішали, а от на сезонні підробітки виїжджати стали рідше", - заявили експерти.
Досвід роботи за кордоном є у кожного 5 респондента. При цьому найпопулярнішими напрямами є країни ближнього зарубіжжя (Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Чехія), країни СНД (Білорусь, Казахстан) та Німеччина. Сумарно на них припадає 57%.
У відповідях також досить часто фігурують Велика Британія, Іспанія, ОАЕ та США.
"Є певні відмінності й у причинах, через які люди вирішували виїжджати на роботу за кордон. Певною мірою це стали пов’язувати із можливістю більше заробляти, а випадки релокації в межах компанії навпаки почастішали.
Майже 40% припало на варіант "Інше", де найчастіше фігурувало бажання респондентів змінити країну – без прив'язки до роботи", - свідчать результати дослідження.
Нагадаємо, що майже п'ята частина працездатного населення України у віці 15-70 років знаходиться за кордоном.
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