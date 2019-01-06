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Кулебу знову призначили уповноваженим з прав дитини

Президент Володимир Зеленський знову призначив Миколу Кулебу на посаду уповноваженого президента з прав дитини
Відповідний указ від 1 червня оприлюднено на сайті президента.
Кулебу знову призначили уповноваженим з прав дитини Микола Кулеба. Фото: kievvlast.com.ua

"Призначити Кулебу Миколу Миколайовича уповноваженим президента України з прав дитини", - йдеться у тексті на сайті президента, йдеться 

Кулеба обіймав посаду уповноваженого президента з прав дитини з 18 грудня 2014 року.

Нагадаємо, що 19 травня колишній президент України Петро Порошенко звільнив Кулебу з посади уповноваженого з прав дитини.

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01 06 2019 17:30
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