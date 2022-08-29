Курс долара сягнув максимуму за останні 20 років

Я думаю, що на цьому тижні (індекс долара США) буде рости ще вище до 110 пунктів, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати більш агресивні цикли посилення з боку великих центральних банків

Долар США виріс до 20-річного максимуму по відношенню до кошика валют. Це сталося після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл дав зрозуміти, що процентні ставки будуть залишатися на більш високому рівні протягом більш тривалого часу, щоб приборкати стрімке зростання інфляції.

Індекс долара піднявся до нового піку за два десятиліття в 109,44 в понеділок, 29 серпня. При цьому зміцнення долара підштовхнуло інші основні валюти до нових мінімумів і чинило тиск на валюти країн з ринками, що розвиваються.

Долар досяг 138,88 проти японської ієни, найвищого рівня з 21 липня, в той час як офшорний юань впав до нового дворічного мінімуму в 6,9321 за долар.

Фунт стерлінгів також впав до 2-річного мінімуму в 1,1656 долара, опустившись на 0,61% до 1,1658 долара, в той час як євро впав на 0,49% до 0,9916 долара.

Ці кроки прискорили зростання долара, досягнуте в п'ятницю, коли Пауелл попередив, що домогосподарства і підприємства зіткнуться з труднощами, оскільки ФРС буде потрібно час, щоб контролювати інфляцію.

"Пауелл ясно дав зрозуміти, що голубиного розвороту не буде, як очікували деякі учасники ринку", - Керол Конг, старший юрист з валютної стратегії та міжнародної економіки в Commonwealth Bank of Australia.

"Я думаю, що на цьому тижні (індекс долара США) буде рости ще вище до 110 пунктів, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати більш агресивні цикли посилення з боку великих центральних банків", - додав він.

Прибутковість казначейських облігацій США також зросла в понеділок на тлі коментарів Пауелла: прибутковість дворічних облігацій зросла до 3,4890%, найвищого рівня з кінця 2007 року, а прибутковість 10-річних облігацій склала близько 3,1229%.

В даний час ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки на 75 базисних пунктів на наступному засіданні ФРС у вересні з ймовірністю 76,5%.