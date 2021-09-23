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Курс долара впав до мінімуму з травня минулого року

Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривень за долар. Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Курс долара впав до мінімуму з травня минулого року Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
 
Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлено на такому рівні: 26,5272 гривень за 1 долар (-0,1442 грн). При цьому курс долара на 23 вересня становить 26,6714 гривень за 1 долар.
 
 
Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму з травня минулого року. Нижче курс був тільки 20 травня 2020 року - 26,5159 гривень за долар.
 
 
Міжбанк
 
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,57 гривень за долар, курс в покупці до 26,55 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,15 гривень за євро.
 
Прогноз
 
Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.
 
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23 09 2021 16:17
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