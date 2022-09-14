НОВИНИЙдеться про допомогу Баришівській, Бишівській, Бучанській, Макарівській, Немішаївській та Бородянській громадамПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ допоможе області відбудуватися
Фото: 24 канал
Громади Київської агломерації, які найбільше постраждали від звірств російської армії, отримають від Києва кошти на відбудову та допомогу мешканцям. Мер Києва Віталій Кличко сьогодні підписав договори про надання фінансової допомоги від столиці з головами відповідних громад.
Про це повідомляє сайт Кличка.
"Ми вдячні всім громадам, які допомогли Києву вистояти перед російськими загарбниками. Саме тому я запропонував допомогу містам та селищам, у яких немає сьогодні коштів для відбудови житла та інфраструктури для їх мешканців. Бо важливі не розмови чи обіцянки, а конкретні справи", - заявив Кличко.
"Київ допомагає всім, кому гостро необхідна допомога. Ірпеню, наприклад, ми забезпечили водопостачання зі столиці. Запускаємо спільні пасажирські перевезення з передмістями Києва. Знаходимо рішення щодо інших питань. Сьогодні підписали договори про надання коштів на відбудову громадам, у яких їх немає. Це, зокрема, дозволить їм і підготуватись до зими", - підкреслив Кличко.
Читайте також: В "Дії" вже зафіксовано 256 тисяч заяв про пошкоджене майно українців.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 09 2022 18:19 МЕДІА
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- російські військові сидять без їжі та зв’язку на кордоні з Бєлгородською областю – ГУР
- У Паризькому салоні дизайну представлено 14 українських брендів