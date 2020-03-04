Київські лікарні виписують невиліковно хворих пацієнтів додому через карантин - "Слідство.Інфо"
Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на власні джерела, передає "Громадське".
Багато з цих пацієнтів страждають від сильного болю, потребують регулярних ін’єкцій морфіном, супроводження лікарями та підтримки дихання.
Крім того, усупереч наказу Міністерства охорони здоров’я про заборону паліативним відділенням відмовляти у госпіталізації таким пацієнтам, фактично лікарні не приймають нових хворих, посилаючись на карантин.
Зокрема, в Олександрівській та Київській міській лікарні №18, попри планову потужність по 10 пацієнтів та фактичну чергу на госпіталізацію, зараз залишилися по три пацієнти у кожному відділенні.
Журналісти зателефонували у декілька паліативних відділень столиці, де повідомили, що під час карантину пацієнтів не беруть, а альтернатив допомоги не запропонували.
Інформацію про виписування пацієнтів з паліативних відділень "Слідству.Інфо", зокрема, підтвердила директорка благодійного фонду "Свої" Леся Литвинова. За її словами, фонд допомагає частині важкохворих пацієнтів вдома, а з карантином їх стало ще більше.
Нагадаємо, що у двох львівських медиків після проведення ПЛР-діагностики виявили захворювання на коронавірус. Обоє лікарів ізольовані. Зараз проводиться опитування осіб, з якими вони контактували. У всіх контактних будуть відібрані біоматеріали і відправлені в лабораторії для проведення ПЛР-досліджень.
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