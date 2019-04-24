"Київстар" програв суд за скаргою на мелодію замість гудків

НКРЗІ винесла припис через скарги абонента на установку рінбектона - мелодії замість гудків - при зміні тарифного плану

Мобільний оператор "Київстар" програв суд проти Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації.

Про позов оператора до регулятора стало відомо в минулому році. "Київстар" зажадав анулювати розпорядження, яке регулятор виніс за підсумками позапланової перевірки. Про це йдеться в рішенні Шостого Апеляційного адмінсуду, повідомляє Liga.net.

НКРЗІ винесла припис через скарги абонента на установку рінбектона - мелодії замість гудків - при зміні тарифного плану. Регулятор почав вимагати у оператора усунути порушення та привести свою діяльність у відповідність з нормами законодавства. В "Київстар" заявили, що не вважають це порушенням, так як послуга надається безкоштовно.

3 лютого 2017 року на Урядову гарячу лінію звернувся громадянин Гавел Ю.П. зі скаргою на оператора. Він повідомив, що "Київстар" "нав'язує користувачам без їхньої згоди послуги".

НКРЗІ провела позапланову перевірку щодо дотримання законодавства про телекомунікації.

З'ясувалося, що Гавел є абонентом передплаченого зв'язку, не є зареєстрованим абонентом і обслуговується знеособлено.

З 2015 року його номер обслуговувався на умовах тарифного плану "Київстар Дзвінки", а з 02.02.2017 р абонент переведений на тарифний план "Київстар Розмови" та йому автоматично підключена послуга "Ді-Джингл", яка включена в цей тарифний план.

Разом з тим, як говориться в матеріалах справи, абонент не давав згоди на підключення йому послуги "Ді-Джингл".

У тарифному плані "Київстару" було зазначено, що послуга Ді-Джингл - безпосередня установка рінгбектона - не тарифікується протягом 32 днів і відключається, якщо абонент самостійно її не продовжить.

Регулятор вважає, що при наданні безкоштовної послуги оператор повинен керуватися тими ж вимогами, що встановлені для платних контент-послуг. А саме, повідомляти про вартість, тривалість та інші параметри сервісу.

Суд підтримав НКРЗІ: "тарифні плани для абонентів передплачених послуг для контрактних абонентів застосовуються на умовах, однакових для всіх абонентів".

Нагадаємо, що антимонопольний комітет України порушив справу проти операторів зв'язку "Київстар", "Vodafone Україна" та "lifecell Україна" через скорочення терміну дії тарифів на мобільний зв'язок до 28 днів.