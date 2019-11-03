"Київтеплоенерго" не знижуватиме температуру опалення житлових будинків

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не може знизити температуру опалення, незважаючи на підвищення температури повітря, оскільки технічні можливості централізованої системи опалення не дозволяють регулювати температуру.

Як зазначили в компанії, зараз мешканці будинків часто звертаються з проханням знизити температуру теплоносія в батареях. Однак зміна температури теплоносія регулюється відповідно до середньодобової температури зовнішнього повітря. "Тобто що тепліше на вулиці, то нижча температура батареї і менша кількість спожитого будинком тепла", - написала компанія на своїй сторінці у Facebook.

У "Київтеплоенерго" також додали, що регулювання подачі теплоносія відбувається згідно із середньодобовою температурою, а не піковою температурою протягом дня.

Нагадаємо, що у січні мешканці Києва отримали квитанції, в яких сума за централізоване опалення значно збільшилася порівняно з груднем 2018 року, в деяких випадках на 40 - 60%, залежно від технічних характеристик будинку.