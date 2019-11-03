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"Київтеплоенерго" не знижуватиме температуру опалення житлових будинків

Система враховує не пікову температуру, а добову
Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не може знизити температуру опалення, незважаючи на підвищення температури повітря, оскільки технічні можливості централізованої системи опалення не дозволяють регулювати температуру.
"Київтеплоенерго" не знижуватиме температуру опалення житлових будинків Фото: з відкритих джерел

Як зазначили в компанії, зараз мешканці будинків часто звертаються з проханням знизити температуру теплоносія в батареях. Однак зміна температури теплоносія регулюється відповідно до середньодобової температури зовнішнього повітря. "Тобто що тепліше на вулиці, то нижча температура батареї і менша кількість спожитого будинком тепла", - написала компанія на своїй сторінці у Facebook.

У "Київтеплоенерго" також додали, що регулювання подачі теплоносія відбувається згідно із середньодобовою температурою, а не піковою температурою протягом дня.

Нагадаємо, що у січні мешканці Києва отримали квитанції, в яких сума за централізоване опалення значно збільшилася порівняно з груднем 2018 року, в деяких випадках на 40 - 60%, залежно від технічних характеристик будинку.

 

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11 03 2019 15:32
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