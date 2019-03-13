"Київтеплоенерго" планує підняти тарифи на опалення до 1169 грн

Тариф для установ, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, збільшиться на 18,7%, або на 183,93 гривень/Гкал до 1 168,6 гривень /Гкал і для потреб інших споживачів збільшиться на 18,8%, або на 184,94 гривні/Гкал до 1 169,06 гривень/Гкал

Комунальна компанія пов'язує підвищення тарифів з підвищенням ціни на газ.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" має намір збільшити тариф на централізоване опалення, гаряче водопостачання на 18-19% з 1 травня 2019 року. Нова ціна становитиме від 1147 до 1169 грн/Гкал, повідомляє LB.ua.

Згідно з проектом тарифів, опублікованого на сайті підприємства, тариф на виробництво теплової енергії для надання релігійним організаціям послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води збільшиться на 18,5% або на 182,02 гривень/Гкал до 1167,04 гривень/Гкал.

Тариф для установ, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, збільшиться на 18,7%, або на 183,93 гривень/Гкал до 1 168,6 гривень /Гкал і для потреб інших споживачів збільшиться на 18,8%, або на 184,94 гривні/Гкал до 1 169,06 гривень/Гкал.

Компанія відзначає, що зростання тарифів пов'язане зі збільшенням цін на газ для всіх категорій споживачів з 1 травня 2019 року.

Нагадаємо, що протягом грудня 2018 року - січня 2019 року облгази донарахували споживачам 5-10% спожитого газу за "приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов".