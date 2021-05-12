БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКорпорація УкрАВТО підписала угоду про дистриб'юцію та сервісну підтримку автомобілів GEELY на території України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Китайський виробник авто повертається на ринок України
Таким чином, у 2022 році бренд GEELY офіційно повертається на місцевий ринок, після майже десяти років відсутності
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляється у прес-релізі.
Таким чином, у 2022 році бренд GEELY офіційно повертається на місцевий ринок, після майже десяти років відсутності.
Geely Auto – це основна дочірня компанія Geely Holding Group, глобальної автомобільної групи. Компанія має контрольні пакети акцій багатьох відомих міжнародних брендів та партнерських відносин, таких як 99% акцій Volvo, 51% контрольних пакетів акцій Lotus та 9,7% акцій Daimler AG.
У 2020 році Mercedes-Benz та Geely Holding оголосили про офіційне створення глобального спільного підприємства smart Automobile Co., Ltd.
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05 12 2021 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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