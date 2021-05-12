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Китайський виробник авто повертається на ринок України

Таким чином, у 2022 році бренд GEELY офіційно повертається на місцевий ринок, після майже десяти років відсутності
Корпорація УкрАВТО підписала угоду про дистриб'юцію та сервісну підтримку автомобілів GEELY на території України.
Китайський виробник авто повертається на ринок України Фото: з вільного доступу
Про це повідомляється у прес-релізі.
 
Таким чином, у 2022 році бренд GEELY офіційно повертається на місцевий ринок, після майже десяти років відсутності.
 
Geely Auto – це основна дочірня компанія Geely Holding Group, глобальної автомобільної групи. Компанія має контрольні пакети акцій багатьох відомих міжнародних брендів та партнерських відносин, таких як 99% акцій Volvo, 51% контрольних пакетів акцій Lotus та 9,7% акцій Daimler AG.
 
У 2020 році Mercedes-Benz та Geely Holding оголосили про офіційне створення глобального спільного підприємства smart Automobile Co., Ltd.
 
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05 12 2021 14:33
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