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Лавра і ПЦУ уклали договір про проведення богослужіння на Різдво

06 січня 2023, 13:23
Лавра і ПЦУ уклали договір про проведення богослужіння на Різдво
Фото: Укрінформ
Після звинувачення зі сторони УПЦ мп заповідник "Києво-Печерська Лавра" уклав договір з Православною церквою України, який підтверджує проведення завтра митрополитом Епіфанієм різдвяного богослужіння в Успенському соборі.

Про це інформує ВВС News Україна з посиланням на в.о. генерального директора заповідника Олександра Рудника. 

"Та розмова на відео (яку поширила УПЦ мп разом із заявою, що ПЦУ не має дозволу на проведення богослужіння в Лаврі – ред.) відбувалась вчора (5 січня – ред.) у першій половині дня. На той момент не було розпорядження про богослужіння,  пояснив він. – Але у другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від Міністерства культури. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є. В УПЦ мп оприлюднили ввечері застарілу інформацію", – повідомляє Олександр Рудник. 

Він також наголосив, що йдеться про разову оренду храму. Богослужіння буде проводитися 7 січня з 8:00 до 12:00. За дотриманням правопорядку стежитимуть правоохоронці. 

Нагадаємо, Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави.

Києво-Печерська лавраРіздвоУПЦ МППЦУбогослужіння

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