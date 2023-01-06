Лавра і ПЦУ уклали договір про проведення богослужіння на Різдво

Після звинувачення зі сторони УПЦ мп заповідник "Києво-Печерська Лавра" уклав договір з Православною церквою України, який підтверджує проведення завтра митрополитом Епіфанієм різдвяного богослужіння в Успенському соборі.

Про це інформує ВВС News Україна з посиланням на в.о. генерального директора заповідника Олександра Рудника.

"Та розмова на відео (яку поширила УПЦ мп разом із заявою, що ПЦУ не має дозволу на проведення богослужіння в Лаврі – ред.) відбувалась вчора (5 січня – ред.) у першій половині дня. На той момент не було розпорядження про богослужіння, – пояснив він. – Але у другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від Міністерства культури. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є. В УПЦ мп оприлюднили ввечері застарілу інформацію", – повідомляє Олександр Рудник.

Він також наголосив, що йдеться про разову оренду храму. Богослужіння буде проводитися 7 січня з 8:00 до 12:00. За дотриманням правопорядку стежитимуть правоохоронці.

Нагадаємо, Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави.