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Левандовський випередив Мессі і Роналду в списку претендентів на "Золотий м'яч" - Goal

акож в число претендентів нагороди потрапили Кевін Кевін Де Брейне, Томас Мюллер і Серж Гнабрі та інші
Форвард німецького футбольного клубу "Баварія" з Мюнхена Роберт Левандовський зайняв перше місце в списку претендентів на "Золотий м'яч" за версією Goal.
Левандовський випередив Мессі і Роналду в списку претендентів на "Золотий м Фото: fcbayern.com.

Про це повідомляється на офіційному сайті видання, зазначає "Укрінформ".

Видання склало рейтинг десяти головних претендентів на "Золотий м'яч" у 2020 році. Перше місце в списку посів нападник "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовський. Слідом за ним розташувалися Ліонель Мессі з "Барселони" і Кріштіану Роналду з "Ювентуса".

Також в число претендентів нагороди потрапили Кевін Кевін Де Брейне ( "Манчестер Сіті"), Томас Мюллер і Серж Гнабрі (обидва - "Баварія"), Ерлінг Холланд і Джейдон Санчо (обидва - "Боруссія", Дортмунд), а також Неймар і Кілліан Мбаппе (обидва - "Парі Сен-Жермен").

Левандовський виступає в "Баварії" з 2014 року. У нинішньому сезоні форвард провів 39 матчів, в яких відзначився 45 голами і п'ятьма результативними передачами. При цьому на забивання м'яча йому в середньому потрібно лише 76 хвилин.

Нагадаємо, що португалець Роналду першим із футболістів став доларовим мільярдером

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16 06 2020 13:40
ТЕГИ: футбол
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